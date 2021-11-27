Австрійська шоколадна фабрика Salzburg Schokolade, яка існує ще з 1897 року, заявила про банкрутство.
Дивися повний текст Після понад 120 років успіху: легендарна компанія з Австрії стала банкрутом.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 20:17
Після понад 120 років успіху: легендарна компанія з...
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Дивися повний текст Після понад 120 років успіху: легендарна компанія з Австрії стала банкрутом.
Додано: Чет 02 гру, 2021 13:21
У потребителей примерно та же история: рост расходов, падение доходов. И, становясь беднее, потребители меняют свои предпочтения на типа: "не до шоколада".
Додано: Чет 02 гру, 2021 14:36
Додано: Чет 02 гру, 2021 15:04
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