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Податковий закон може зробити
директорів підприємств...

Податковий закон може зробити директорів підприємств...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:46

Податковий закон може зробити директорів підприємств...

Пропонуємо до обговорення:
30 листопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні «податковий» законопроект № 5600, який, зокрема, передбачає тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівників підприємств, які мають перед податковою службою заборгованість понад 1 млн грн.

Дивися повний текст Податковий закон може зробити директорів підприємств невиїзними з України — Опендатабот.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:27

В такой редакции закон заточен на коррупцию.Дал на лапу и едь куда хочешь.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:34

  sena_2008atp написав:В такой редакции закон заточен на коррупцию.Дал на лапу и едь куда хочешь.

Т.е. сейчас -- когда просто "едь куда хочешь" -- ситуация сильно лучше? :roll:
Или, думаете, что налоговые инспектора будут в Инстаграме за директорами предприятий следить -- и только эти директора предприятий в отпуск соберутся -- будут фиктивную задолженность в лям рисовать? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:37

  _hunter написав:
  sena_2008atp написав:В такой редакции закон заточен на коррупцию.Дал на лапу и едь куда хочешь.

Т.е. сейчас -- когда просто "едь куда хочешь" -- ситуация сильно лучше? :roll:
Или, думаете, что налоговые инспектора будут в Инстаграме за директорами предприятий следить -- и только эти директора предприятий в отпуск соберутся -- будут фиктивную задолженность в лям рисовать? :lol:

Ти ж це, з середини систему знаєш, так вєдь? :mrgreen:

Мабудь краще знаєш, що там хто і як малює...хіхіхі... :cry:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:42

Re: Податковий закон може зробити директорів підприємств...

А скільки у нас таких підприємств ?
Реально так багато , що неможливо відстежувати ?
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Найкращий привід для корупції!
dnnikolay74
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 19:47

За нас все уже давно придумано: https://www.youtube.com/watch?v=FPiqKxerfzI :D
ssnet
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