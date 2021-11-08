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Як подорожчали новобудови
Києва з початку осені...

Як подорожчали новобудови Києва з початку осені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:40

Як подорожчали новобудови Києва з початку осені...

Пропонуємо до обговорення:
Столичний новобуд подорожчав у всіх напрямках.

Дивися повний текст Як подорожчали новобудови Києва з початку осені (інфографіка).
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подорожание недвиги колоссальное, о причинах можно узнать тут - https://nerukhomi.ua/news/, все новости рынка недвижимости Украины
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