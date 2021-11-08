Столичний новобуд подорожчав у всіх напрямках.
Дивися повний текст Як подорожчали новобудови Києва з початку осені (інфографіка).
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Додано: Чет 02 гру, 2021 15:40
Як подорожчали новобудови Києва з початку осені...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як подорожчали новобудови Києва з початку осені (інфографіка).
Додано: Чет 02 гру, 2021 15:40
подорожание недвиги колоссальное, о причинах можно узнать тут -
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