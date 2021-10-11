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Київ виділить транспортникам
500 млн грн, щоб стримати...

Київ виділить транспортникам 500 млн грн, щоб стримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:11

Київ виділить транспортникам 500 млн грн, щоб стримати...

Пропонуємо до обговорення:
Київська міська рада на наступному засіданні 7 грудня розгляне питання про виділення додаткових коштів комунальним підприємствам «Київпастрансу» та «Київметрополітену» – дотацію 500 млн грн на тариф на проїзд в комунальному транспорті.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:12

Чомусь маршрутчикам не потрібні мільярдні дотації.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:15

  unicdima написав:Чомусь маршрутчикам не потрібні мільярдні дотації.

Может потому, что у них нет графика движения? -- класическое "когда поедем? -- когда полный салон наберу" :lol:
_hunter
 
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