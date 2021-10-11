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Київ виділить транспортникам 500 млн грн, щоб стримати...
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Додано: Чет 02 гру, 2021 16:11
Пропонуємо до обговорення:
Київська міська рада на наступному засіданні 7 грудня розгляне питання про виділення додаткових коштів комунальним підприємствам «Київпастрансу» та «Київметрополітену» – дотацію 500 млн грн на тариф на проїзд в комунальному транспорті.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 16:12
Чомусь маршрутчикам не потрібні мільярдні дотації.
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unicdima
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Додано: Чет 02 гру, 2021 16:15
unicdima написав:
Чомусь маршрутчикам не потрібні мільярдні дотації.
Может потому, что у них нет графика движения? -- класическое "когда поедем? -- когда полный салон наберу"
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_hunter
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fin81
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