|
|
Кабмін змінив умови продажу газу населенню
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 гру, 2021 20:40
Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" буде продавати паливо для населення тільки постачальникам, які є учасниками балансуючої групи.
Дивися повний текст Кабмін змінив умови продажу газу населенню
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96494
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор