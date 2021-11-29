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Кабмін змінив умови
продажу газу населенню

Кабмін змінив умови продажу газу населенню
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:40

Кабмін змінив умови продажу газу населенню

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" буде продавати паливо для населення тільки постачальникам, які є учасниками балансуючої групи.

Дивися повний текст Кабмін змінив умови продажу газу населенню.
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