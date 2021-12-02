Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко.
Дивися повний текст У Зеленського пояснили, чому тисячу за вакцинацію не видаватимуть готівкою.
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 13:35
У Зеленського пояснили, чому тисячу за вакцинацію не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського пояснили, чому тисячу за вакцинацію не видаватимуть готівкою.
Додано: П'ят 03 гру, 2021 13:53
Полнейший хаос с законами в Украине: стрельнуло Зеленскому- вот тебе 1000грн. А с какого фонда брать - уже ума не хватает. Или с субсидиями: сегодня придумали не давать по одной причине, а завтра - придумывают новую, но опять что-бы не давать.
Додано: П'ят 03 гру, 2021 14:50
Re: У Зеленського пояснили, чому тисячу за вакцинацію не...
"Если ты будешь раздавать живыми деньгами… то можешь стимулировать инфляцию, я имею в виду, что деньги могут уйти из украинской экономики, например, на импорт"
Я так понимаю, что владельцы спортзалов, автобусов и прочего, что будет профинансировано, будут клясться на крови, что полученными деньгами они не простимулируют инфляцию? А почему только они, а не все получатели денег от правительства?
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