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У Зеленського пояснили, чому
тисячу за вакцинацію не...

У Зеленського пояснили, чому тисячу за вакцинацію не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 13:35

У Зеленського пояснили, чому тисячу за вакцинацію не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Дивися повний текст У Зеленського пояснили, чому тисячу за вакцинацію не видаватимуть готівкою.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 13:36

Роздають по 40$, а розмов і обговорень ніби по 1000$.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 13:53

Полнейший хаос с законами в Украине: стрельнуло Зеленскому- вот тебе 1000грн. А с какого фонда брать - уже ума не хватает. Или с субсидиями: сегодня придумали не давать по одной причине, а завтра - придумывают новую, но опять что-бы не давать.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 14:50

Re: У Зеленського пояснили, чому тисячу за вакцинацію не...

"Если ты будешь раздавать живыми деньгами… то можешь стимулировать инфляцию, я имею в виду, что деньги могут уйти из украинской экономики, например, на импорт"
Я так понимаю, что владельцы спортзалов, автобусов и прочего, что будет профинансировано, будут клясться на крови, что полученными деньгами они не простимулируют инфляцию? А почему только они, а не все получатели денег от правительства? :roll:
moveton
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