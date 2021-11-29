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Антисептик проти COVID: у
Львові розробили інноваційний...

Антисептик проти COVID: у Львові розробили інноваційний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 14:30

Антисептик проти COVID: у Львові розробили інноваційний...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного університету "Львівська політехніка".

Дивися повний текст Антисептик проти COVID: у Львові розробили інноваційний засіб.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 14:31

Антимикробная и антигрибковая активность серебра не имеет отношения к вирусам. Потому, что вирус - это не бактерия и не грибок. У него нет обмена веществ, поэтому его нельзя остановить "антимикробными" средствами. Антибактериальные и антигрибковые средства обычно направлены на разрушение мембраны клетки, а у вируса нет клетки! Только смыть механически мылом/спиртом и т.д.

Само слово "микроб" - устаревшее и слышать его от ученого - дикость. Навернякак этот же "ученый" считает витамин С полезным и нужным при простудах, хотя официальная наука никогда не находила подтверждение эфекта от витамина Ц при простудах.

Любой доктор знает, что вирусные заболевания не лечатся. Они либо неизлечимые, либо самовылечивающиеся. ВИЧ не лечится, ОРВИ проходит само. Не сущетсвует противовирусных средств. Только пустышки типа гропринозина, афлубина и прочих таблеток с неподтвержденным медицинским эфектом.

Но есть разработки и вполне может быть, что в обозримом будущем появятся средства, способные бороться с вирусами. Эксперементальные средства уже есть. Но не в аптеках.
goowean
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