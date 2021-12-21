Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного університету "Львівська політехніка".
Дивися повний текст Антисептик проти COVID: у Львові розробили інноваційний засіб.
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 14:30
Антисептик проти COVID: у Львові розробили інноваційний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Антисептик проти COVID: у Львові розробили інноваційний засіб.
Додано: П'ят 03 гру, 2021 14:31
Антимикробная и антигрибковая активность серебра не имеет отношения к вирусам. Потому, что вирус - это не бактерия и не грибок. У него нет обмена веществ, поэтому его нельзя остановить "антимикробными" средствами. Антибактериальные и антигрибковые средства обычно направлены на разрушение мембраны клетки, а у вируса нет клетки! Только смыть механически мылом/спиртом и т.д.
Само слово "микроб" - устаревшее и слышать его от ученого - дикость. Навернякак этот же "ученый" считает витамин С полезным и нужным при простудах, хотя официальная наука никогда не находила подтверждение эфекта от витамина Ц при простудах.
Любой доктор знает, что вирусные заболевания не лечатся. Они либо неизлечимые, либо самовылечивающиеся. ВИЧ не лечится, ОРВИ проходит само. Не сущетсвует противовирусных средств. Только пустышки типа гропринозина, афлубина и прочих таблеток с неподтвержденным медицинским эфектом.
Но есть разработки и вполне может быть, что в обозримом будущем появятся средства, способные бороться с вирусами. Эксперементальные средства уже есть. Но не в аптеках.
Додано: П'ят 03 гру, 2021 15:10
доктор сказал в морг - значит в морг
колись
Додано: П'ят 03 гру, 2021 19:19
Больше всего насторожило:
Львовские молодые ученые из университета разработали...
Хотя где то глубоко в душе это и приятно.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 00:50
goowean Ну зачем вы людям бизнес портите, новость для Украины, бабки за рекламу проплачены видать тут еще много лохов пусть лечатся пока не вылечатся, а потраченные деньги это будет плата за обучение, раз в школах не хотели учится
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