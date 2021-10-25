Найбільшу потребу у спеціалістах відчували роботодавці у сфері продажів, IT й маркетингу.
Дивися повний текст Кого найбільше шукають роботодавці: вакансії, зарплати (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 15:11
Кого найбільше шукають роботодавці: вакансії, зарплати...
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Дивися повний текст Кого найбільше шукають роботодавці: вакансії, зарплати (інфографіка).
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