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НКЦПФР посилила
захист інвесторів

НКЦПФР посилила захист інвесторів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 18:31

НКЦПФР посилила захист інвесторів

Пропонуємо до обговорення:
Набули чиності рішення, що підсилюють захист інвесторів.

Дивися повний текст НКЦПФР посилила захист інвесторів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 18:31

Некваліфікованим інвесторам у прибуткові інвестиції - зась?))
bodia1406
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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