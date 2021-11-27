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Відразу два криптоаналітики спрогнозували курс Bitcoin...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 гру, 2021 22:58
Пропонуємо до обговорення:
Криптоінвестор і аналітик *Ларк Девіс* (Lark Davis), на якого підписано три чверті мільйона осіб у соціальній мережі Twitter, зробив прогноз щодо курсу Bitcoin.
Дивися повний текст Відразу два криптоаналітики спрогнозували курс Bitcoin по 100 тис. доларів.
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 22:58
Раз пишут такие оптимистичные цены значит самое время шортить крипту
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Ірина_, Модератор