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Відразу два криптоаналітики
спрогнозували курс Bitcoin...

Відразу два криптоаналітики спрогнозували курс Bitcoin...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 22:58

Відразу два криптоаналітики спрогнозували курс Bitcoin...

Пропонуємо до обговорення:
Криптоінвестор і аналітик *Ларк Девіс* (Lark Davis), на якого підписано три чверті мільйона осіб у соціальній мережі Twitter, зробив прогноз щодо курсу Bitcoin.

Дивися повний текст Відразу два криптоаналітики спрогнозували курс Bitcoin по 100 тис. доларів..
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 22:58

Раз пишут такие оптимистичные цены значит самое время шортить крипту
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Модератори: Ірина_, Модератор

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