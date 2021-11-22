Заробітні плати українських фахівців з розробки відеоігор повсякчас зростають і вже досягають $5 тис., що навіть більше, ніж у Польщі.
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Додано: Суб 04 гру, 2021 08:59
Українським розробникам відеоігор платять більше, ніж у...
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Дивися повний текст Українським розробникам відеоігор платять більше, ніж у Польщі.
Додано: Суб 04 гру, 2021 08:59
Экая неправда.. AB Games, Vostok games что первое, что в голову пришло и еще вагон компаний помельче делают свой продукт и работают на Украину. Да и что такое на Украину? - Все абсолютно продают свои игры worldwide и GSC не будет исключением, если наконец случится чудо и они что-то зарелизят после перерыва в 15 лет)) А платят налоги тут и украинский GSC и француский Gameloft одинаково.
По поводу зарплат правда, но не от хорошей жизни, много толковых спецов уехали из Украины, вот и сформировался неудовлетворенный спрос. Впору приглашать из-за границы, только иностранцам ФОН на едином налоге не сделаешь, а на общей системе это будет совсем другая ЗП, Так и живем.
Додано: Суб 04 гру, 2021 10:38
GSC Game World - Серега, Серега. Очень давно не видел его. Веселый смышленый парень. В лицее был вечно голодным, делился с ним бутерами. Мама про это знала и делала бутеров с запасом, на двоих. )) Еще тогда в 94-95-е в его голове лежала идея подцепить на столбах, на домах радиопередатчики для мобильной связи.
А первую заставку GSC Game World я еще застал. Ее делали на хате возле универсама на Г. Сталинграда. И озвучку помню как делали к разным играм. Озвучивали все его знакомые. Помню пришел к ним, а у них никак не получается один эпизод. Раз 10 перезаписывали. В последний раз все получилось, но в конце кто то позвонил в дверь. Плюнули, так и пошло в игрушку со звонком.
Если бы тогда в начале 90-х у него были большие деньги, возможно сейчас у нас был бы свой Илон Маск.
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