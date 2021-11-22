Українським розробникам відеоігор платять більше, ніж у...

Додано: Суб 04 гру, 2021 10:38

GSC Game World - Серега, Серега. Очень давно не видел его. Веселый смышленый парень. В лицее был вечно голодным, делился с ним бутерами. Мама про это знала и делала бутеров с запасом, на двоих. )) Еще тогда в 94-95-е в его голове лежала идея подцепить на столбах, на домах радиопередатчики для мобильной связи.

А первую заставку GSC Game World я еще застал. Ее делали на хате возле универсама на Г. Сталинграда. И озвучку помню как делали к разным играм. Озвучивали все его знакомые. Помню пришел к ним, а у них никак не получается один эпизод. Раз 10 перезаписывали. В последний раз все получилось, но в конце кто то позвонил в дверь. Плюнули, так и пошло в игрушку со звонком.

Если бы тогда в начале 90-х у него были большие деньги, возможно сейчас у нас был бы свой Илон Маск.