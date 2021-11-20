У кожного фахівця є своя вартість, адже він має власний перелік навичок, досвід тощо.
Дивися повний текст Як визначити свою вартість на ринку праці.
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Додано: Суб 04 гру, 2021 18:05
Як визначити свою вартість на ринку праці
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Дивися повний текст Як визначити свою вартість на ринку праці.
Додано: Суб 04 гру, 2021 18:05
спросите у HR
- на какую. могу расчитывать?
- вы знаете, ваш перфоминг недостаточен и для того что уже получаете
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