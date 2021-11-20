RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як визначити свою
вартість на ринку праці

Як визначити свою вартість на ринку праці
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 18:05

Як визначити свою вартість на ринку праці

Пропонуємо до обговорення:
У кожного фахівця є своя вартість, адже він має власний перелік навичок, досвід тощо.

Дивися повний текст Як визначити свою вартість на ринку праці.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96533
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 18:05

спросите у HR

- на какую. могу расчитывать?
- вы знаете, ваш перфоминг недостаточен и для того что уже получаете
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3085
З нами з: 27.09.19
Подякував: 87 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які фахівці потрібні Харкову: огляд ринку праці...
R2 » Нед 28 лис, 2021 08:06
2 236
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 лис, 2021 13:42
asdasd
На європейському ринку нерухомості надувається...
R2 » П'ят 19 лис, 2021 20:30
3 500
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лис, 2021 19:12
BIGor
Вартість Bitcoin впала нижче за 60 тисяч доларів
R2 » Сер 17 лис, 2021 10:41
3 259
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 14:14
Omega

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.