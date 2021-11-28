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Папери більше не потрібні.
Як працюватиме оформлення...

Папери більше не потрібні. Як працюватиме оформлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 23:39

Папери більше не потрібні. Як працюватиме оформлення...

Пропонуємо до обговорення:
Напередодні в Україні презентували низку нових послуг на державному порталі Дія.

Дивися повний текст Папери більше не потрібні. Як працюватиме оформлення субсидій і пенсій у Дії.
R2
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Особенно пенсионеры все в дие сидят.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 08:51

Звісно є розуміння, що серед людей літнього віку є питання по користуванню гаджетами. Чому зосереджуються на порталі? Тому що з порталом не обов’язково мати персональний комп’ютер, він може бути будь-чий, — навіть на точках команди підтримки Дії здебільшого є ноутбуки. Є ноутбуки в бібліотеках, є ноутбуки навіть у деяких ЦНАПах, співробітник ЦНАПу може підказати, як і що робити.


Чем нахваливать, лучше-бы рассказали по шагам, как пенсионеру оформить пенсию или субсидию. Вот допустим он остановил прохожего с ноутбуком, прохожий дал попользоваться ноутбуком пенсионеру, на ноутбуке ОС Linux. Дальнейшие действия пенсионера?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 10:51

Цитрин
Пенс запускает браузер, заводит ЕЦП и на сайте ПФУ всё уже давно работает. Пенсу нет разницы, какая Линукс или Винда на железке. Пенсы у нас на 90% думать даже не хотят. В могылу пидуть, але не здадуться. Цена ноута б.у. около 2000 грн. Для ПФУ хватит и для ДИИ тоже.
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 11:58

Re: Папери більше не потрібні. Як працюватиме оформлення...

  3x2x3x2 написав:на сайте ПФУ всё уже давно работает
Через пятую точку оно "работает"!!! Пробовал начать оформление пенсии через сайт (в середине 2019 года): три раза отправлял необходимый пакет документов (по списку). Угадайте, чем все закончилось? Правильно - личным визитом (и это в самый разгар ковидных локдаунов). Пока девочка из ПФУ не глянула лично и не подсказала, что их не устраивает - "дідька лисого у глибокій дупі" я бы вместо пенсии получил. А на онлайн обращения не было реакции из ПФУ! НИКАКОЙ!!!
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:25

Тут смешно, конечно.

Персоніфікований облік, то есть наличие данных про заработок и уплаченные налоги в электронном виде в пенсионном фонде заработал с 2001-го года. Чтобы выйти на пенсию нужно иметь 30-35 лет стажа и/или возраст 60-65. То есть все это заработает, но с 2035-года. А пока данные про стаж до 2000 года нужно подавать в старом добром бумажном виде, как справку о з/п с предприятия.
Кстати, всем имеющим стаж до 2000 года, рекомендую озаботиться этим уже сейчас, поскольку неизвестно будет ли еще существовать фирма, где вы работали на момент вашего выхода на пенсию.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 21:21

  3x2x3x2 написав:Пенс запускает браузер, заводит ЕЦП и на сайте ПФУ всё уже давно работает. Пенсу нет разницы, какая Линукс или Винда на железке


Не торопитесь, давайте по порядку.
Вот пенсионер сидит перед ноутбуком, на экране у него мигает курсор, под экраном много кнопок, какую кнопку пенсионеру нажать, чтобы "завести ЕЦП"?

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Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:46

  Цитрин написав:
  3x2x3x2 написав:Пенс запускает браузер, заводит ЕЦП и на сайте ПФУ всё уже давно работает. Пенсу нет разницы, какая Линукс или Винда на железке


Не торопитесь, давайте по порядку.
Вот пенсионер сидит перед ноутбуком, на экране у него мигает курсор, под экраном много кнопок, какую кнопку пенсионеру нажать, чтобы "завести ЕЦП"?


Нажать большую красную кнопку "позвать внука".
Но я не совсем понял посыла: а если пенсионер читать не умеет -- какую кнопку пенсионеру нажать?
_hunter
 
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