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Вік ввезених в Україну авто
збільшився вдвічі (інфографіка)

Вік ввезених в Україну авто збільшився вдвічі (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 09:41

Вік ввезених в Україну авто збільшився вдвічі (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
За останні три роки вік автомобілів, ввезених в Україну з-за кордону, збільшився вдвічі.

Дивися повний текст Вік ввезених в Україну авто збільшився вдвічі (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 10:45

Назаренко як завжди бреше! В Україні немає проблем з утілізацією старих машин. Є проблема з "автомотлохом" який захаращує двори, дороги ітд. Але це проблема наших "законотворців" які не хочуть її вирішить! Прикладів інших країн повно. Аби було бажання.
aa9218ih
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