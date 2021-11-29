За останні три роки вік автомобілів, ввезених в Україну з-за кордону, збільшився вдвічі.
Дивися повний текст Вік ввезених в Україну авто збільшився вдвічі (інфографіка).
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Додано: Нед 05 гру, 2021 09:41
Вік ввезених в Україну авто збільшився вдвічі (інфографіка)
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Дивися повний текст Вік ввезених в Україну авто збільшився вдвічі (інфографіка).
Додано: Нед 05 гру, 2021 10:45
Назаренко як завжди бреше! В Україні немає проблем з утілізацією старих машин. Є проблема з "автомотлохом" який захаращує двори, дороги ітд. Але це проблема наших "законотворців" які не хочуть її вирішить! Прикладів інших країн повно. Аби було бажання.
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