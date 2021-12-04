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Небезпечна чужа спадщина:
чому у вас можуть відібрати...

Небезпечна чужа спадщина: чому у вас можуть відібрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 17:20

Небезпечна чужа спадщина: чому у вас можуть відібрати...

Пропонуємо до обговорення:
Багатьом українцям у спадок дістається нерухомість від родичів, яку вони вирішують продати і швидко отримати гроші.

Дивися повний текст Небезпечна чужа спадщина: чому у вас можуть відібрати чесно куплену квартиру.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 17:20

например, внезапно появился родственник, который претендует на свою долю в наследстве - пусть тогда и делят бабло полученное за продажу квартиры.
p_a_l
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