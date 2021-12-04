Багатьом українцям у спадок дістається нерухомість від родичів, яку вони вирішують продати і швидко отримати гроші.
Дивися повний текст Небезпечна чужа спадщина: чому у вас можуть відібрати чесно куплену квартиру.
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Додано: Нед 05 гру, 2021 17:20
Небезпечна чужа спадщина: чому у вас можуть відібрати...
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Дивися повний текст Небезпечна чужа спадщина: чому у вас можуть відібрати чесно куплену квартиру.
Додано: Нед 05 гру, 2021 17:20
например, внезапно появился родственник, который претендует на свою долю в наследстве - пусть тогда и делят бабло полученное за продажу квартиры.
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