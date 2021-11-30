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Чи варто зараз купувати долар,
і що буде з курсом валют...

Чи варто зараз купувати долар, і що буде з курсом валют...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 18:04

Чи варто зараз купувати долар, і що буде з курсом валют...

Пропонуємо до обговорення:
Долар має повернутися у звичний коридор 27-27.20.

Дивися повний текст Чи варто зараз купувати долар, і що буде з курсом валют у грудні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 18:04

"в первой половине декабря продолжится тенденция медленной девальвации гривны по отношению к доллару. ... В этот момент курс доллара может достигнуть отметки 27,5 гривен за доллар"
"курс гривны, который сейчас откатил до 26,9 за 1 доллар, в первой декаде декабре может вернуться к более привычной отметке 26,3"
Походу, под экспертом скрывается генератор случайных чисел, которого не парит согласование чисел даже внутри одного прогноза.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:29

moveton, комментарий лучше статьи)
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:40

moveton я теж нещодавно вказав їм що курс біткоїна зараз не 58К, то вони потерли моє повідомлення.
Як я розумію політика сайту: "не перевіряй факти, пиши за що заплачено"
equinox
 
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