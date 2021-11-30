Долар має повернутися у звичний коридор 27-27.20.
Дивися повний текст Чи варто зараз купувати долар, і що буде з курсом валют у грудні.
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Додано: Нед 05 гру, 2021 18:04
Чи варто зараз купувати долар, і що буде з курсом валют...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи варто зараз купувати долар, і що буде з курсом валют у грудні.
Додано: Нед 05 гру, 2021 18:04
"в первой половине декабря продолжится тенденция медленной девальвации гривны по отношению к доллару. ... В этот момент курс доллара может достигнуть отметки 27,5 гривен за доллар"
"курс гривны, который сейчас откатил до 26,9 за 1 доллар, в первой декаде декабре может вернуться к более привычной отметке 26,3"
Походу, под экспертом скрывается генератор случайных чисел, которого не парит согласование чисел даже внутри одного прогноза.
Додано: Нед 05 гру, 2021 23:40
moveton я теж нещодавно вказав їм що курс біткоїна зараз не 58К, то вони потерли моє повідомлення.
Як я розумію політика сайту: "не перевіряй факти, пиши за що заплачено"
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