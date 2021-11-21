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Заощадження на економпаспорті
дитини можуть становити до...

Заощадження на економпаспорті дитини можуть становити до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 11:53

  asin написав:Было ноль и норм. Будет больше нуля - плохо. Что за люди... Что не сделай все не так.

Було 0 і буде 0, стало просто більше розмов і обговорень.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 12:01

Re: Заощадження на економпаспорті дитини можуть становити до

Мощный пук в бочку. Бессмысленный и беспощадный.
Главное громко гудеть и делать вид, что куда-то движемся.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:22

  alexsan042016 написав:ЗеБеня в Нью-Васюках проводит аукцион по раздаче слонов...

За то деньги, эти "9 тысяч", для "администрирования" они будут отбирать у детей уже сегодня.
Рекомендую: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72106
У каждого сельского ребёнка, что просто кормит курей, что бы не сдохуть с голоду.
У каждого городского ребёнка, за счёт цен на продукты питания и цен на энергоносители,..........

За то деньги они(клоуны) получат уже сегодня и сейчас.
Отсюда https://ua24ua.net/v-polshe-chislo-zaro ... kraintsev/
Польша, РФ, Турция, Белоруссия, Германия, Израиль, .....
- Куда угодно, где уесть Государство - голод не тётка.
Даже, если "кто-то" и получит, то детей украинцев там уже точно не будет. https://ua24ua.net/podnogka-pokoleniyu- ... sya-detey/
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:44

Re: Заощадження на економпаспорті дитини можуть становити до

А в Польше, говорят, на каждого ребенка каждый месяц по 500zl (3200грн) выплачивают. Без всяких экономических паспортов и не через 10 лет, а сразу. Всего лишь 38 тыс грн в год
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 15:24

Неплохая инициатива. Хорошо, если примут.
В комментах, как всегда бред и зрада)) Всегда это забавляло под откровенно хорошими новостями.
SMOKE
 
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