Було 0 і буде 0, стало просто більше розмов і обговорень.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 гру, 2021 11:53
Додано: Пон 06 гру, 2021 12:01
Re: Заощадження на економпаспорті дитини можуть становити до
Мощный пук в бочку. Бессмысленный и беспощадный.
Главное громко гудеть и делать вид, что куда-то движемся.
Додано: Пон 06 гру, 2021 13:22
За то деньги, эти "9 тысяч", для "администрирования" они будут отбирать у детей уже сегодня.
Рекомендую:
У каждого сельского ребёнка, что просто кормит курей, что бы не сдохуть с голоду.
У каждого городского ребёнка, за счёт цен на продукты питания и цен на энергоносители,..........
За то деньги они(клоуны) получат уже сегодня и сейчас.
Отсюда
Польша, РФ, Турция, Белоруссия, Германия, Израиль, .....
- Куда угодно, где уесть Государство - голод не тётка.
Даже, если "кто-то" и получит, то детей украинцев там уже точно не будет.
Додано: Пон 06 гру, 2021 14:44
Re: Заощадження на економпаспорті дитини можуть становити до
А в Польше, говорят, на каждого ребенка каждый месяц по 500zl (3200грн) выплачивают. Без всяких экономических паспортов и не через 10 лет, а сразу. Всего лишь 38 тыс грн в год
Додано: Пон 06 гру, 2021 15:24
Неплохая инициатива. Хорошо, если примут.
В комментах, как всегда бред и зрада)) Всегда это забавляло под откровенно хорошими новостями.
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