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Цьогоріч АРМА забезпечило в
бюджет утричі більше надходжень

Цьогоріч АРМА забезпечило в бюджет утричі більше надходжень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 07:59

Цьогоріч АРМА забезпечило в бюджет утричі більше надходжень

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році Агентство з розшуку та менеджменту активів забезпечило більші надходження до бюджету, ніж за три попередні роки.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 07:59

При цьому бюджет самого АРМА 273млн.грн, тобто бюджет в мінусі від їх діяльності на 235млн грн.
Розігнати разом з АМКУ.
unicdima
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