У 2021 році Агентство з розшуку та менеджменту активів забезпечило більші надходження до бюджету, ніж за три попередні роки.
Дивися повний текст Цьогоріч АРМА забезпечило в бюджет утричі більше надходжень.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 07:59
Цьогоріч АРМА забезпечило в бюджет утричі більше надходжень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цьогоріч АРМА забезпечило в бюджет утричі більше надходжень.
Додано: Пон 06 гру, 2021 07:59
При цьому бюджет самого АРМА 273млн.грн, тобто бюджет в мінусі від їх діяльності на 235млн грн.
Розігнати разом з АМКУ.
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