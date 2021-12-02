Про це пише Інтерфакс-Україна.
Дивися повний текст В Україні хочуть повернути держрегулювання цін на продукти харчування.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 10:25
В Україні хочуть повернути держрегулювання цін на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть повернути держрегулювання цін на продукти харчування.
Додано: Пон 06 гру, 2021 10:25
"Также депутаты ссылаются на опыт стран ЕС, где, по их данным, государственному контролю подлежит преобладающая часть продукции аграрного сектора — 88−97%. " Оказывается и опыт есть европейский,а до этого опыта не было и очередное повышение цен всегда сравнивали с ценами в Европе без учёта зарплат.Всё это выглядит цинично и примитивно.
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