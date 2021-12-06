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В Україні понад 100 чиновників
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В Україні понад 100 чиновників та посадових осіб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 06:07

В Україні понад 100 чиновників та посадових осіб...

Пропонуємо до обговорення:
Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки порушень у 100 деклараціях більш ніж на 380 млн грн.

Дивися повний текст В Україні понад 100 чиновників та посадових осіб намагалися приховати свої мільйони.
R2
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Ухты, целых 100 человек, да уж далеко пойдем :)
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