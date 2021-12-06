|
|
В Україні понад 100 чиновників та посадових осіб...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 гру, 2021 06:07
Пропонуємо до обговорення:
Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки порушень у 100 деклараціях більш ніж на 380 млн грн.
Дивися повний текст В Україні понад 100 чиновників та посадових осіб намагалися приховати свої мільйони
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96547
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 07 гру, 2021 06:08
Ухты, целых 100 человек, да уж далеко пойдем :)
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 4565
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 1350 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 гру, 2021 09:39
Стыдливые воришки.
-
Omega
-
-
- Повідомлень: 1421
- З нами з: 18.07.07
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор