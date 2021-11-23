В Україні - понад три тисячі державних підприємств, чимало з яких є джерелом постійних зловживань.
Дивися повний текст Шмигаль: Велика кількість держпідприємств є джерелом постійних зловживань.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 10:01
Шмигаль: Велика кількість держпідприємств є джерелом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль: Велика кількість держпідприємств є джерелом постійних зловживань.
Додано: Вів 07 гру, 2021 10:01
"В Украине существует более 3 тысяч государственных предприятий, большое количество из которых является источником постоянных злоупотреблений. " и поэтому мы создаем авиакомпанию ;)
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