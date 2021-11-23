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Шмигаль: Велика кількість
держпідприємств є джерелом...

Шмигаль: Велика кількість держпідприємств є джерелом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 10:01

Шмигаль: Велика кількість держпідприємств є джерелом...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні - понад три тисячі державних підприємств, чимало з яких є джерелом постійних зловживань.

Дивися повний текст Шмигаль: Велика кількість держпідприємств є джерелом постійних зловживань.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 10:01

"В Украине существует более 3 тысяч государственных предприятий, большое количество из которых является источником постоянных злоупотреблений. " и поэтому мы создаем авиакомпанию ;)
Igorten
 
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