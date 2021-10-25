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Альпініст отримає коштовності
на €150 тисяч, які він...

Альпініст отримає коштовності на €150 тисяч, які він...
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 10:30

Альпініст отримає коштовності на €150 тисяч, які він...

Пропонуємо до обговорення:
Альпініст, який 8 років тому знайшов на горі Монблан у Франції дорогоцінне каміння вартістю 300 тисяч євро, отримав половину коштовностей.

Дивися повний текст Альпініст отримає коштовності на €150 тисяч, які він знайшов на Монблані.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 10:30

8 лет устаканивать, как разделить... Такое ощущение, что тут скрыто много интересных подробностей и что квартира не просто так потребовала ремонта :D
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 10:41

Re: Альпініст отримає коштовності на €150 тисяч, які він...

  moveton написав:8 лет устаканивать, как разделить..

У коштовностей був власник, дивно, що він взагалі їх не забрав, а їх отримали альпініст і, чомусь, місцева влада.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 10:49

Re: Альпініст отримає коштовності на €150 тисяч, які він...

Скорее всего, есть срок, за который наследники должны обратиться за наследством и предоставить доказательства, что это их родственник вез камни. Особенно в случае крушения самолета.
Коробка драгоценностей могла быть и контрабандой, признаваться нет смысла :).
Мы не знаем тонкостей законодательства, вряд ли в этом случае закон нарушен. Вознаграждение нашедшему и государству в лице селения.
Сейчас не знаю, но в Советском Союзе нашедшему клад полагалось 25% от стоимости, в этом случае все щедрее :).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 11:06

  Hella написав:Сейчас не знаю, но в Советском Союзе нашедшему клад полагалось 25% от стоимости, в этом случае все щедрее :).

Всё сравнительно. В совке да - четверть. И статья, если не сдал. В Украине, если не нашёлся владелец, то нашедший забирает всё. Правда, обязан сдать находку властям на то время, пока они ищут владельца. Учитывая прожорливость и всеядность украинских мышей, вероятность получить ценную находку взад вряд ли высока :P
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 11:14

Re: Альпініст отримає коштовності на €150 тисяч, які він...

Поражает иное: 150 000 евросов достаточно лишь "для ремонта квартиры".
Kudrjavuy
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