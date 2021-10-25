Альпініст, який 8 років тому знайшов на горі Монблан у Франції дорогоцінне каміння вартістю 300 тисяч євро, отримав половину коштовностей.
Дивися повний текст Альпініст отримає коштовності на €150 тисяч, які він знайшов на Монблані.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 10:30
Альпініст отримає коштовності на €150 тисяч, які він...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Альпініст отримає коштовності на €150 тисяч, які він знайшов на Монблані.
Додано: Вів 07 гру, 2021 10:30
8 лет устаканивать, как разделить... Такое ощущение, что тут скрыто много интересных подробностей и что квартира не просто так потребовала ремонта :D
Додано: Вів 07 гру, 2021 10:41
Re: Альпініст отримає коштовності на €150 тисяч, які він...
Додано: Вів 07 гру, 2021 10:49
Re: Альпініст отримає коштовності на €150 тисяч, які він...
Скорее всего, есть срок, за который наследники должны обратиться за наследством и предоставить доказательства, что это их родственник вез камни. Особенно в случае крушения самолета.
Коробка драгоценностей могла быть и контрабандой, признаваться нет смысла .
Мы не знаем тонкостей законодательства, вряд ли в этом случае закон нарушен. Вознаграждение нашедшему и государству в лице селения.
Сейчас не знаю, но в Советском Союзе нашедшему клад полагалось 25% от стоимости, в этом случае все щедрее .
Додано: Вів 07 гру, 2021 11:06
Всё сравнительно. В совке да - четверть. И статья, если не сдал. В Украине, если не нашёлся владелец, то нашедший забирает всё. Правда, обязан сдать находку властям на то время, пока они ищут владельца. Учитывая прожорливость и всеядность украинских мышей, вероятность получить ценную находку взад вряд ли высока
Додано: Вів 07 гру, 2021 11:14
Re: Альпініст отримає коштовності на €150 тисяч, які він...
Поражает иное: 150 000 евросов достаточно лишь "для ремонта квартиры".
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