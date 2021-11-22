|
|
Акції Tesla «падають» чотири дні поспіль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 гру, 2021 11:10
Пропонуємо до обговорення:
Акції Tesla Inc. відновили більшу частину своїх попередніх втрат і закрилися невеликим падінням, проігнорувавши повідомлення про те, що регулюючі органи почали розслідування щодо компанії з виробництва електромобілів.
Дивися повний текст Акції Tesla «падають» чотири дні поспіль
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96554
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 07 гру, 2021 11:11
Интересно, по какой причине никто не увязывает их перспективы с ситуацией на рынке криптовалют?
Интересно увидеть совпадают ли графики колебаний?
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 9006
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 729 раз.
- Подякували: 884 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему