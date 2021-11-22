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Акції Tesla «падають»
чотири дні поспіль

Акції Tesla «падають» чотири дні поспіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 11:10

Акції Tesla «падають» чотири дні поспіль

Пропонуємо до обговорення:
Акції Tesla Inc. відновили більшу частину своїх попередніх втрат і закрилися невеликим падінням, проігнорувавши повідомлення про те, що регулюючі органи почали розслідування щодо компанії з виробництва електромобілів.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 11:11

Интересно, по какой причине никто не увязывает их перспективы с ситуацией на рынке криптовалют?
Интересно увидеть совпадают ли графики колебаний?
Kudrjavuy
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