Щодо року народження дітей, яким після досягнення 18 років будуть призначені виплати.
Дивися повний текст Економічний паспорт: у Зеленського пояснили, чому виплати отримають народжені з 2019 року.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 11:41
Економічний паспорт: у Зеленського пояснили, чому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Економічний паспорт: у Зеленського пояснили, чому виплати отримають народжені з 2019 року.
Додано: Вів 07 гру, 2021 11:41
Да, вспоминаются советские сберкнижки, на детей, в том числе. Где всё так и сгорело.
Новаторы хреновы!
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