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Економічний паспорт: у
Зеленського пояснили, чому...

Економічний паспорт: у Зеленського пояснили, чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 11:41

Економічний паспорт: у Зеленського пояснили, чому...

Пропонуємо до обговорення:
Щодо року народження дітей, яким після досягнення 18 років будуть призначені виплати.

Дивися повний текст Економічний паспорт: у Зеленського пояснили, чому виплати отримають народжені з 2019 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 11:41

Да, вспоминаются советские сберкнижки, на детей, в том числе. Где всё так и сгорело.
Новаторы хреновы!
Omega
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