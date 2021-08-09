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Київська митниця вилучила 2 тонни китайських товарів під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 гру, 2021 18:00
Пропонуємо до обговорення:
Київські митники виявили три партії товару з Китаю, більшість якого не була задекларована, або ж асортимент взагалі не відповідав заявленому в митній декларації. А це 13,5 тисяч одиниць (близько 2 тонн) одягу, взуття, сумок, парасольок, годинників, мобільних аксесуарів тощо з логотипами Louis Vuitton, Gucci, Bottega Veneta, Prada, Fendi, Christian Dior, Balenciaga, Crocs, Adidas, Cartier, Tissot, Hublot, Apple та багатьох інших.
Дивися повний текст Київська митниця вилучила 2 тонни китайських товарів під елітними брендами
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Додано: Вів 07 гру, 2021 18:01
Да по качеству видно что это всё подделка.
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