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Польща посилює умови
в'їзду для українців

Польща посилює умови в'їзду для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:24

Польща посилює умови в'їзду для українців

Пропонуємо до обговорення:
Через небезпеку штаму коронавірусу "Омікрон" Польща посилила обмеження для всіх, хто в'їжджає в країну з-поза меж Шенгенської зони.

Дивися повний текст Польща посилює умови в'їзду для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:24

Шведы только красавцы.Остальная Европа вакцинируетсяии усиливает одновременно ограничения-олени.
mishanya9999
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Модератори: Ірина_, Модератор

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