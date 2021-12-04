Через небезпеку штаму коронавірусу "Омікрон" Польща посилила обмеження для всіх, хто в'їжджає в країну з-поза меж Шенгенської зони.
Дивися повний текст Польща посилює умови в'їзду для українців.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 12:24
Польща посилює умови в'їзду для українців
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Дивися повний текст Польща посилює умови в'їзду для українців.
Додано: Сер 08 гру, 2021 12:24
Шведы только красавцы.Остальная Европа вакцинируетсяии усиливает одновременно ограничения-олени.
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