Щоб отримати 1000 грн за вакцинацію за ініційованою президентом програмою єПідтримка, згенерувати сертифікат про вакцинацію у програмі Дія потрібно вже зараз.
Дивися повний текст Що потрібно зробити вже зараз, щоб отримати гроші в додатку Дія.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 13:51
Що потрібно зробити вже зараз, щоб отримати гроші в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що потрібно зробити вже зараз, щоб отримати гроші в додатку Дія.
Додано: Сер 08 гру, 2021 13:51
Как это, путешествие по Украине? Бла бла кар, автостоп или на бензин?
Додано: Сер 08 гру, 2021 14:31
Полный бред, я работаю в смене, у меня поспать нормально не получаеся , а про музей и кино я вообще молчу, пусть эти деньги будут и виртуальные , но человек потратит на то ,что ему необходимо.
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