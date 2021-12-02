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Що потрібно зробити вже зараз, щоб отримати гроші в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 гру, 2021 13:51
Пропонуємо до обговорення:
Щоб отримати 1000 грн за вакцинацію за ініційованою президентом програмою єПідтримка, згенерувати сертифікат про вакцинацію у програмі Дія потрібно вже зараз.
Дивися повний текст Що потрібно зробити вже зараз, щоб отримати гроші в додатку Дія
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R2
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Додано: Сер 08 гру, 2021 13:51
Как это, путешествие по Украине? Бла бла кар, автостоп или на бензин?
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afanasijkrasilov
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Додано: Сер 08 гру, 2021 14:31
Полный бред, я работаю в смене, у меня поспать нормально не получаеся , а про музей и кино я вообще молчу, пусть эти деньги будут и виртуальные , но человек потратит на то ,что ему необходимо.
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sms7client972
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Додано: Сер 08 гру, 2021 15:02
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, кошти в розмірі 1 тис. грн виплачуватимуть на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія", а витратити їх можна буде на послуги обмеженого кола компаній. Виплати мають початися після 19 грудня.
Ждем список компаний
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Вадим Жураковский
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Додано: Сер 08 гру, 2021 15:11
sms7client972 написав:
Полный бред, я работаю в смене, у меня поспать нормально не получаеся , а про музей и кино я вообще молчу, пусть эти деньги будут и виртуальные , но человек потратит на то ,что ему необходимо.
Программу создали не Вас поддерживать, а для поддержки "вразливих категорій бізнесу". Разницу чувствуете?Програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «єПідтримка» розпочнеться 19 грудня.
Всё честно, без обмана. Хотите поддержать, воспользуйтесь своей виртуальной тысячей.
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Вадим Жураковский
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Додано: Сер 08 гру, 2021 15:16
Так була інформація, що можна буде і на книги гроші витратити???
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shkluaruchok87
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Додано: Сер 08 гру, 2021 15:43
Вадим Жураковский написав: sms7client972 написав:
Полный бред, я работаю в смене, у меня поспать нормально не получаеся , а про музей и кино я вообще молчу, пусть эти деньги будут и виртуальные , но человек потратит на то ,что ему необходимо.
Программу создали не Вас поддерживать, а для поддержки "вразливих категорій бізнесу". Разницу чувствуете?Програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «єПідтримка» розпочнеться 19 грудня.
Всё честно, без обмана. Хотите поддержать, воспользуйтесь своей виртуальной тысячей.
Тобто наприклад кав`ярня якогось ФОПа це не вразлива категорія бізнесу під час карантину ? Чи як ?
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lov2108
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Додано: Сер 08 гру, 2021 15:50
lov2108, скоро узнаем.
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Вадим Жураковский
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Додано: Сер 08 гру, 2021 15:53
Вадим Жураковский
Что делать тем у кого нет Дії?
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Investor_K
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Додано: Сер 08 гру, 2021 15:56
Investor_K написав:Вадим Жураковский
Что делать тем у кого нет Дії?
Я без понятия
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Вадим Жураковский
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