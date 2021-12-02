RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що потрібно зробити вже зараз,
щоб отримати гроші в...

Що потрібно зробити вже зараз, щоб отримати гроші в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:51

Що потрібно зробити вже зараз, щоб отримати гроші в...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб отримати 1000 грн за вакцинацію за ініційованою президентом програмою єПідтримка, згенерувати сертифікат про вакцинацію у програмі Дія потрібно вже зараз.

Дивися повний текст Що потрібно зробити вже зараз, щоб отримати гроші в додатку Дія.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96580
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:51

Как это, путешествие по Украине? Бла бла кар, автостоп или на бензин?
afanasijkrasilov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:31

Полный бред, я работаю в смене, у меня поспать нормально не получаеся , а про музей и кино я вообще молчу, пусть эти деньги будут и виртуальные , но человек потратит на то ,что ему необходимо.
sms7client972
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:02

Re: Що потрібно зробити вже зараз, щоб отримати гроші в...

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, кошти в розмірі 1 тис. грн виплачуватимуть на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія", а витратити їх можна буде на послуги обмеженого кола компаній. Виплати мають початися після 19 грудня.

Ждем список компаний
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 346
З нами з: 17.10.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:11

  sms7client972 написав:Полный бред, я работаю в смене, у меня поспать нормально не получаеся , а про музей и кино я вообще молчу, пусть эти деньги будут и виртуальные , но человек потратит на то ,что ему необходимо.


Программу создали не Вас поддерживать, а для поддержки "вразливих категорій бізнесу". Разницу чувствуете?

Програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «єПідтримка» розпочнеться 19 грудня.

Всё честно, без обмана. Хотите поддержать, воспользуйтесь своей виртуальной тысячей.
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 346
З нами з: 17.10.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:16

Так була інформація, що можна буде і на книги гроші витратити???
shkluaruchok87
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:43

  Вадим Жураковский написав:
  sms7client972 написав:Полный бред, я работаю в смене, у меня поспать нормально не получаеся , а про музей и кино я вообще молчу, пусть эти деньги будут и виртуальные , но человек потратит на то ,что ему необходимо.


Программу создали не Вас поддерживать, а для поддержки "вразливих категорій бізнесу". Разницу чувствуете?

Програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «єПідтримка» розпочнеться 19 грудня.

Всё честно, без обмана. Хотите поддержать, воспользуйтесь своей виртуальной тысячей.


Тобто наприклад кав`ярня якогось ФОПа це не вразлива категорія бізнесу під час карантину ? Чи як ?
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2348
З нами з: 26.02.09
Подякував: 49 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:50

lov2108, скоро узнаем.
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 346
З нами з: 17.10.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:53

Вадим Жураковский

Что делать тем у кого нет Дії?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7050
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:56

  Investor_K написав:Вадим Жураковский

Что делать тем у кого нет Дії?


Я без понятия
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 346
З нами з: 17.10.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи варто зараз купувати долар, і що буде з курсом валют...
R2 » Нед 05 гру, 2021 18:04
6 567
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 20:21
cohan
Довідку на нерухоме майно можна отримати онлайн: як це...
R2 » П'ят 03 гру, 2021 09:02
1 77
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 гру, 2021 09:02
v_vasilev_gv
Податковий закон може зробити директорів підприємств...
R2 » Чет 02 гру, 2021 13:46
7 451
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 гру, 2021 08:54
espanol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19659)
08.12.2021 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.