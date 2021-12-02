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Що потрібно зробити вже зараз, щоб отримати гроші в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 гру, 2021 17:19
Investor_K написав:Вадим Жураковский
Что делать тем у кого нет Дії?
купить смартфон и установить . Основная задача программы президента увеличить количество пользователей Дії
привлечение одного клиента 1000 грн дорого но что поделать ... раньше за подключение на двух годовой контракт мобильного оператора с доп соглашением ( штрафом за разрыв контракта) было вознаграждение до 50 у.е. ( могу ошибаться)
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yama
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Додано: Сер 08 гру, 2021 17:20
В период карантина то что нужно - сгонять людей халявой в кинотеатры, спортзалы и на концерны... Вакцина не защищает на 100% от заражения. Вакцинированный тоже может быть переносчиком.
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Vlad442
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Додано: Сер 08 гру, 2021 17:59
Неужели это правда
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soccer041277
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Додано: Сер 08 гру, 2021 20:05
Смарт уже есть, на установку и регистрацию ушло 2 минуты.
С чего у тебя такие траблы - хз.
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netakoyparen
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Додано: Сер 08 гру, 2021 20:26
Як чудово що я раніше вакцинувався... незнаючи про вертуальну 1000...а то антивакси звинувачували що захотів шари...
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gal_death_to_enemis
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Додано: Сер 08 гру, 2021 22:11
Не деньги, а бонусные балы. На деньги можно свободно купить что захочешь или снять их в банкомате. А на бонусные балы можно только купить то, что входит в бонусную программу.
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Цитрин
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Додано: Чет 09 гру, 2021 07:29
Доброго ранку. Найбільше мають задоволення від цієї тисячі гр. люди,які проживають у селі, наприклад як я. Просто насміхаються , АБСУРДНІСТЬ......
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maykosa82
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