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Що потрібно зробити вже зараз,
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Що потрібно зробити вже зараз, щоб отримати гроші в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:19

  Investor_K написав:Вадим Жураковский

Что делать тем у кого нет Дії?

купить смартфон и установить . Основная задача программы президента увеличить количество пользователей Дії привлечение одного клиента 1000 грн дорого но что поделать ... раньше за подключение на двух годовой контракт мобильного оператора с доп соглашением ( штрафом за разрыв контракта) было вознаграждение до 50 у.е. ( могу ошибаться)
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:20

В период карантина то что нужно - сгонять людей халявой в кинотеатры, спортзалы и на концерны... Вакцина не защищает на 100% от заражения. Вакцинированный тоже может быть переносчиком.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:59

Неужели это правда
soccer041277
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:05

Смарт уже есть, на установку и регистрацию ушло 2 минуты.
С чего у тебя такие траблы - хз.
netakoyparen
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:26

Як чудово що я раніше вакцинувався... незнаючи про вертуальну 1000...а то антивакси звинувачували що захотів шари...
gal_death_to_enemis
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:11

Не деньги, а бонусные балы. На деньги можно свободно купить что захочешь или снять их в банкомате. А на бонусные балы можно только купить то, что входит в бонусную программу.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 07:29

Доброго ранку. Найбільше мають задоволення від цієї тисячі гр. люди,які проживають у селі, наприклад як я. Просто насміхаються , АБСУРДНІСТЬ......
maykosa82
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:45

"поставить отметку о согласии на обработку персональных медицинских данных." - как же так? ЛЯшко же сказал нет никакой медицинской тайны?!
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:48

  Вадим Жураковский написав:За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, кошти в розмірі 1 тис. грн виплачуватимуть на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія", а витратити їх можна буде на послуги обмеженого кола компаній. Виплати мають початися після 19 грудня.

Ждем список компаний

ЄДРПОУ 36519591
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:49

  Investor_K написав:Вадим Жураковский

Что делать тем у кого нет Дії?

Установить Дию? :roll:
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  #<12
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