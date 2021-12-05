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Що потрібно зробити вже зараз, щоб отримати гроші в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 гру, 2021 12:20
витратити можна тільки на квитки Квартал-95 )))
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yaro_gromov
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