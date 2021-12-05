Що потрібно зробити вже зараз, щоб отримати гроші в...

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Додано: Чет 09 гру, 2021 14:08
Степень защиты вакцин от 60 (Китай) до 95% (Модерна, Пфайзер), а переносчиком вакцинированный долго быть не может. На порядок меньше, чем не вакцинированный. На 100% нет защищающих вакцин. Государство идёт на любые условия, чтобы избавиться от вируса и защитить всех. В том числе антиваксеров.
Додано: Чет 09 гру, 2021 14:21
Зробили би хоча б можливість розраховуватись цими "коштами" в АПТЕКАХ і за КОМПОСЛУГИ!!!
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