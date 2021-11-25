У МОЗ пояснили зменшення терміну дії «жовтого»...

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У фармацевтичній компанії Pfizer заявили, що людям, ймовірно, знадобляться бустерні щеплення від коронавірусу "у найближчі кілька років". Про це телеканалу Sky News в середу сказав регіональний менеджер фармацевтичної фірми у Великій Британії Бен Осборн, пише УНН.
Цитата:
На запитання, як довго людям потрібні будуть бустерні щеплення, він сказав: "Я думаю, що важко сказати, скільки років, тому що ніхто з нас не може передбачити, як вірус буде розвиватися з плином часу".
"Я думаю, що наука і дані зараз показують нам, що нам, ймовірно, знадобиться деякий рівень додаткової вакцинації нашого дорослого населення ще протягом низки років", - зазначив Осборн.
Деталі
Осборн також вважає, що бустерні щеплення всім дорослим - це найважливіше, що можна зробити для боротьби з варіантом Omicron прямо зараз.
Він сказав, що Pfizer готова розробити нову вакцину, якщо буде потрібно, і зможе виробляти її "у великих масштабах".
asdasd написав:Может, многие украинцы не спешат делать вторую прививку, потому что побочки такие, что они понимают, что скопытятся раньше времени? А бессмертие обещают только после 6-й прививки Можно не дожить...
А про побочки можно по-подробнее: что там ТАКОГО? -- и, главное, частоту/вероятность прописать не забудьте...
И то что жёлтая зона по сути красная. Ничего не изменилось. Под выход из красной зоны и внесли изменения в жёлтую. И руки конечно же чешутся в зелёную зону внести поправки - чтоб выбора не оставить - только колоться. Или ты недочеловек будешь для своей страны.
asdasd написав:Может, многие украинцы не спешат делать вторую прививку, потому что побочки такие, что они понимают, что скопытятся раньше времени? А бессмертие обещают только после 6-й прививки Можно не дожить...
Многие уже переболели и им эта вакцинация нужна, как рыбе зонтик. В мире признают, что переболеть намного эффективнее вакцинации.
Так переболевших колоться никто и не заставляет
А ссылки на эти "признания" можно? -- или сам только что придумал?