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У МОЗ пояснили зменшення
терміну дії «жовтого»...

У МОЗ пояснили зменшення терміну дії «жовтого»...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:45

У МОЗ пояснили зменшення терміну дії «жовтого»...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні термін дії "жовтого" сертифіката зменшили до 30 днів, раніше він був чинним 120 днів. У МОЗ пояснили, чому так зробили.

Дивися повний текст У МОЗ пояснили зменшення терміну дії «жовтого» COVID-сертифіката.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:49

Re: У МОЗ пояснили зменшення терміну дії «жовтого»...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1955522- ... ilka-rokiv

У фармацевтичній компанії Pfizer заявили, що людям, ймовірно, знадобляться бустерні щеплення від коронавірусу "у найближчі кілька років". Про це телеканалу Sky News в середу сказав регіональний менеджер фармацевтичної фірми у Великій Британії Бен Осборн, пише УНН.

Цитата:

На запитання, як довго людям потрібні будуть бустерні щеплення, він сказав: "Я думаю, що важко сказати, скільки років, тому що ніхто з нас не може передбачити, як вірус буде розвиватися з плином часу".

"Я думаю, що наука і дані зараз показують нам, що нам, ймовірно, знадобиться деякий рівень додаткової вакцинації нашого дорослого населення ще протягом низки років", - зазначив Осборн.

Деталі

Осборн також вважає, що бустерні щеплення всім дорослим - це найважливіше, що можна зробити для боротьби з варіантом Omicron прямо зараз.

Він сказав, що Pfizer готова розробити нову вакцину, якщо буде потрібно, і зможе виробляти її "у великих масштабах".
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:56

  asdasd написав:Может, многие украинцы не спешат делать вторую прививку, потому что побочки такие, что они понимают, что скопытятся раньше времени? А бессмертие обещают только после 6-й прививки :-) Можно не дожить...

А про побочки можно по-подробнее: что там ТАКОГО? -- и, главное, частоту/вероятность прописать не забудьте...
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:02

И то что жёлтая зона по сути красная. Ничего не изменилось. Под выход из красной зоны и внесли изменения в жёлтую. И руки конечно же чешутся в зелёную зону внести поправки - чтоб выбора не оставить - только колоться. Или ты недочеловек будешь для своей страны.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:23

Стаття 5. Обов'язки громадян

Громадяни зобов'язані:

піклуватися про своє здоров'я та здоров'я і гігієнічне виховання своїх дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян;

брати участь у проведенні санітарних і протиепідемічних заходів;

проходити обов'язкові медичні огляди та робити щеплення у передбачених законодавством випадках;

виконувати розпорядження та вказівки посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
khandain2000
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:37

... а потом и зеленого

он еще год или уже 6 мес или даже 3 ?
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:25

  LOKY написав:
  asdasd написав:Может, многие украинцы не спешат делать вторую прививку, потому что побочки такие, что они понимают, что скопытятся раньше времени? А бессмертие обещают только после 6-й прививки :-) Можно не дожить...

Многие уже переболели и им эта вакцинация нужна, как рыбе зонтик. В мире признают, что переболеть намного эффективнее вакцинации.

Так переболевших колоться никто и не заставляет :lol:
Зображення

А ссылки на эти "признания" можно? -- или сам только что придумал? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:07

  Omega написав:И то что жёлтая зона по сути красная. Ничего не изменилось. Под выход из красной зоны и внесли изменения в жёлтую.

Коасная зона и ты не вакцинирован - никуда нельзя, в то числе и на работу, пока не сделаешь две прививки, а это минимум три недели (разве что найдёшь где-то J&J).
Жёлтая зона - сделал тут же одну прививку и уже опять тебе всюду можно. Мне кажется, что отгул на день и отпуск за свой счёт на 3-4 недели - это не совсем одно и то же.

Другой вопрос, что при переходе в желтую не из зелёной, а из красной, как у нас везде, уже без разницы что там в жёлтой за ограничения. Можно и две прививки требовать. Всё равно, кого ограничения волновали, у тех две уже есть. А кого не волновали, тот и одну делать не будет.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:48

Re: У МОЗ пояснили зменшення терміну дії «жовтого»...

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі «Сніданку з 1+1».

Ну а де ще має пояснювати чіновник, призначений преЗЕдентом, як не на каналі, що належить НЕолігарху Коломойському, до якого преЗЕдент "не має" жодного стосунку... Це ж логічно!
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