В Україні термін дії "жовтого" сертифіката зменшили до 30 днів, раніше він був чинним 120 днів. У МОЗ пояснили, чому так зробили.
Дивися повний текст У МОЗ пояснили зменшення терміну дії «жовтого» COVID-сертифіката.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 14:45
У МОЗ пояснили зменшення терміну дії «жовтого»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ пояснили зменшення терміну дії «жовтого» COVID-сертифіката.
Додано: Сер 08 гру, 2021 14:49
Re: У МОЗ пояснили зменшення терміну дії «жовтого»...
Додано: Сер 08 гру, 2021 14:56
А про побочки можно по-подробнее: что там ТАКОГО? -- и, главное, частоту/вероятность прописать не забудьте...
Додано: Сер 08 гру, 2021 15:02
И то что жёлтая зона по сути красная. Ничего не изменилось. Под выход из красной зоны и внесли изменения в жёлтую. И руки конечно же чешутся в зелёную зону внести поправки - чтоб выбора не оставить - только колоться. Или ты недочеловек будешь для своей страны.
Додано: Сер 08 гру, 2021 15:23
Стаття 5. Обов'язки громадян
Громадяни зобов'язані:
піклуватися про своє здоров'я та здоров'я і гігієнічне виховання своїх дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян;
брати участь у проведенні санітарних і протиепідемічних заходів;
проходити обов'язкові медичні огляди та робити щеплення у передбачених законодавством випадках;
виконувати розпорядження та вказівки посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
Додано: Сер 08 гру, 2021 16:25
Так переболевших колоться никто и не заставляет
А ссылки на эти "признания" можно? -- или сам только что придумал?
Додано: Сер 08 гру, 2021 19:07
Коасная зона и ты не вакцинирован - никуда нельзя, в то числе и на работу, пока не сделаешь две прививки, а это минимум три недели (разве что найдёшь где-то J&J).
Жёлтая зона - сделал тут же одну прививку и уже опять тебе всюду можно. Мне кажется, что отгул на день и отпуск за свой счёт на 3-4 недели - это не совсем одно и то же.
Другой вопрос, что при переходе в желтую не из зелёной, а из красной, как у нас везде, уже без разницы что там в жёлтой за ограничения. Можно и две прививки требовать. Всё равно, кого ограничения волновали, у тех две уже есть. А кого не волновали, тот и одну делать не будет.
Додано: Сер 08 гру, 2021 19:48
Re: У МОЗ пояснили зменшення терміну дії «жовтого»...
Ну а де ще має пояснювати чіновник, призначений преЗЕдентом, як не на каналі, що належить НЕолігарху Коломойському, до якого преЗЕдент "не має" жодного стосунку... Це ж логічно!
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