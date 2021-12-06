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Україна скасовує обмеження на
білоруський імпорт автомобілів

Україна скасовує обмеження на білоруський імпорт автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:02

Україна скасовує обмеження на білоруський імпорт автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" і, відповідно, набуло чинності.

Дивися повний текст Україна скасовує обмеження на білоруський імпорт автомобілів.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:02

Какая там торговля, Царь картохи раком не только своих терпил поставил а еще и клоунов..
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