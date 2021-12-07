Станом на 1 листопада 2021 року українці тримають 49,3 млн вкладів на суму 629,4 млрд гривень.
Дивися повний текст Рейтинг банків за вкладами: де українці розмістили найбільше депозитів (інфографіка).
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Додано: Сер 08 гру, 2021 20:32
Рейтинг банків за вкладами: де українці розмістили...
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Дивися повний текст Рейтинг банків за вкладами: де українці розмістили найбільше депозитів (інфографіка).
Додано: Сер 08 гру, 2021 20:32
А что с Ощадом случилось?
Раньше он стабильно был №2, а сейчас даже в ТОП-20 нет.
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