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Рейтинг банків за вкладами:
де українці розмістили...

Рейтинг банків за вкладами: де українці розмістили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:32

Рейтинг банків за вкладами: де українці розмістили...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 листопада 2021 року українці тримають 49,3 млн вкладів на суму 629,4 млрд гривень.

Дивися повний текст Рейтинг банків за вкладами: де українці розмістили найбільше депозитів (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:32

А что с Ощадом случилось?
Раньше он стабильно был №2, а сейчас даже в ТОП-20 нет.
oleggg1986
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