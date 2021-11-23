Акциз на алкоголь в Україні вирішили підвищити для того, щоб компенсувати рівень торішньої інфляції.
Дивися повний текст У Раді назвали причину суттєвого підвищення акцизу на алкоголь.
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Додано: Чет 09 гру, 2021 15:20
У Раді назвали причину суттєвого підвищення акцизу на...
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Дивися повний текст У Раді назвали причину суттєвого підвищення акцизу на алкоголь.
Додано: Чет 09 гру, 2021 15:30
Самое интересное что чем больше они повышают акциз тем меньше поступлений в бюджет), чем выше цена на легальный алкоголь и сигаоеты тем больше будет его фальсификата, большинство кто издаёт такие поправки оторваны от реальных зарплат людей либо сами в теневом бизнесе))
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