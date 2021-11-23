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У Раді назвали причину суттєвого
підвищення акцизу на...

У Раді назвали причину суттєвого підвищення акцизу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 15:20

У Раді назвали причину суттєвого підвищення акцизу на...

Пропонуємо до обговорення:
Акциз на алкоголь в Україні вирішили підвищити для того, щоб компенсувати рівень торішньої інфляції.

Дивися повний текст У Раді назвали причину суттєвого підвищення акцизу на алкоголь.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 15:20

Причина одна-дыра в бюджете.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 15:30

Самое интересное что чем больше они повышают акциз тем меньше поступлений в бюджет), чем выше цена на легальный алкоголь и сигаоеты тем больше будет его фальсификата, большинство кто издаёт такие поправки оторваны от реальных зарплат людей либо сами в теневом бизнесе))
livs375
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