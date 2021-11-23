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МВС створило новий орган, щоб
розробляти та втілювати...

МВС створило новий орган, щоб розробляти та втілювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 16:55

МВС створило новий орган, щоб розробляти та втілювати...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ створило Офіс реформ - орган, який займатиметься реформами у сферах, що належать до його компетенції.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 16:55

Так отчитались давно;что реформу провели. Или не провели? Или это была не реформа,а переодевание милиции в полицию или новое руководство жаждет аттестации,говорят очень прибыльное мероприятие.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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