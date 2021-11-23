Міністерство внутрішніх справ створило Офіс реформ - орган, який займатиметься реформами у сферах, що належать до його компетенції.
Дивися повний текст МВС створило новий орган, щоб розробляти та втілювати реформи.
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Додано: Чет 09 гру, 2021 16:55
МВС створило новий орган, щоб розробляти та втілювати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВС створило новий орган, щоб розробляти та втілювати реформи.
Додано: Чет 09 гру, 2021 16:55
Так отчитались давно;что реформу провели. Или не провели? Или это была не реформа,а переодевание милиции в полицию или новое руководство жаждет аттестации,говорят очень прибыльное мероприятие.
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