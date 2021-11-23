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Тігіпко — про продаж monobank:
«Мільярд — надто мало. Ми...

Тігіпко — про продаж monobank: «Мільярд — надто мало. Ми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 17:31

Тігіпко — про продаж monobank: «Мільярд — надто мало. Ми...

Пропонуємо до обговорення:
Тігіпко, власник Універсал Банку вважає, що monobank, який працює на його ліцензії, коштує в рази більше, ніж $1 млрд.

Дивися повний текст Тігіпко — про продаж monobank: «Мільярд — надто мало. Ми нікуди не поспішаємо».
R2
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