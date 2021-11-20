Китайський забудовник Evergrande вперше оголосила дефолт щодо виплат за доларовими кредитами.
Дивися повний текст Evergrande вперше оголосила дефолт щодо виплат за доларовими кредитами.
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Додано: Чет 09 гру, 2021 20:20
Evergrande вперше оголосила дефолт щодо виплат за...
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Дивися повний текст Evergrande вперше оголосила дефолт щодо виплат за доларовими кредитами.
Додано: Чет 09 гру, 2021 20:21
Ну что понеслась?
Сезон плохих новостей официально открыт, и теперь ждём примерно пол года до того как волна дойдёт до Украины. Хотя мир существенно изменился, и все может стать гораздо быстрее.
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