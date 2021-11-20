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Evergrande вперше оголосила
дефолт щодо виплат за...

Evergrande вперше оголосила дефолт щодо виплат за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 20:20

Evergrande вперше оголосила дефолт щодо виплат за...

Пропонуємо до обговорення:
Китайський забудовник Evergrande вперше оголосила дефолт щодо виплат за доларовими кредитами.

Дивися повний текст Evergrande вперше оголосила дефолт щодо виплат за доларовими кредитами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 20:21

Ну что понеслась?
Сезон плохих новостей официально открыт, и теперь ждём примерно пол года до того как волна дойдёт до Украины. Хотя мир существенно изменился, и все может стать гораздо быстрее.
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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