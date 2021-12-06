Одна з найбільших авіабудівних компаній світу Airbus завершила структурне складання нового літака A321XLR, який може зробити революцію на ринку авіаперевезень.
Дивися повний текст Airbus сконструював новий суперлітак (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 гру, 2021 08:15
Airbus сконструював новий суперлітак (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Airbus сконструював новий суперлітак (фото).
Зараз переглядають цей форум: zvir і 73 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|