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Київрада ухвалила бюджет
столиці на 2022 рік: головні...

Київрада ухвалила бюджет столиці на 2022 рік: головні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:27

Київрада ухвалила бюджет столиці на 2022 рік: головні...

Пропонуємо до обговорення:
Київська міська рада 9 грудня ухвалила бюджет столиці на 2022 рік.

Дивися повний текст Київрада ухвалила бюджет столиці на 2022 рік: головні показники.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:27

налог на прибыль физических лиц — 30,6 миллиарда гривен;
единый налог — 9 миллиардов гривен

И внимание. налог на прибыль предприятий — 5,8 миллиарда гривен

И они рассказывают что обычные физы не пополняют бюджет.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:59

  p_a_l написав:налог на прибыль физических лиц — 30,6 миллиарда гривен;
единый налог — 9 миллиардов гривен

И внимание. налог на прибыль предприятий — 5,8 миллиарда гривен

И они рассказывают что обычные физы не пополняют бюджет.

Так это Киева :lol: -- когда "они" рассказывают -- "они" про всю страну говорят...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 12:28

Всего 2,5 млрд. долларов, нищенский бюджет.
mikola963
 
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