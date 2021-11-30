Київська міська рада 9 грудня ухвалила бюджет столиці на 2022 рік.
Дивися повний текст Київрада ухвалила бюджет столиці на 2022 рік: головні показники.
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:27
Київрада ухвалила бюджет столиці на 2022 рік: головні...
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Дивися повний текст Київрада ухвалила бюджет столиці на 2022 рік: головні показники.
Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:27
налог на прибыль физических лиц — 30,6 миллиарда гривен;
единый налог — 9 миллиардов гривен
И внимание. налог на прибыль предприятий — 5,8 миллиарда гривен
И они рассказывают что обычные физы не пополняют бюджет.
Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:59
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