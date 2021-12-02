У Національному банку очікують, що приплив прямих іноземних інвестиції в Україну за підсумками 2021 року становитиме 6,5 млрд дол.
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 13:13
Прямі іноземні інвестиції на кінець року сягнуть $6,5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прямі іноземні інвестиції на кінець року сягнуть $6,5 мільярда.
Додано: П'ят 10 гру, 2021 13:14
Останнія дані НБУ за 2й квартал 2,8 млрд, причому саме в 2му зниження...
Звідки такий оптимізм?
Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:03
Іноземні інвестиції 6,5 млрд, а репатріація дивідендів за 2021 рік буде 8 мільярдів.
Не розумію чому всі так моляться на іноземні інвестиції?
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