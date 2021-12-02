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Прямі іноземні інвестиції на
кінець року сягнуть $6,5...

Прямі іноземні інвестиції на кінець року сягнуть $6,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 13:13

Прямі іноземні інвестиції на кінець року сягнуть $6,5...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку очікують, що приплив прямих іноземних інвестиції в Україну за підсумками 2021 року становитиме 6,5 млрд дол.

Дивися повний текст Прямі іноземні інвестиції на кінець року сягнуть $6,5 мільярда.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 13:14

Останнія дані НБУ за 2й квартал 2,8 млрд, причому саме в 2му зниження...
Звідки такий оптимізм?
Cris
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:03

Іноземні інвестиції 6,5 млрд, а репатріація дивідендів за 2021 рік буде 8 мільярдів.
Не розумію чому всі так моляться на іноземні інвестиції?
bodia1406
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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