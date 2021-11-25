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Wizz Air оголосив розпродаж
квитків за 2 євро

Wizz Air оголосив розпродаж квитків за 2 євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 19:52

Wizz Air оголосив розпродаж квитків за 2 євро

Пропонуємо до обговорення:
Угорський лоукостер Wizz Air пропонує 10 тис. квитків за 1.99 євро на окремі рейси до/з Італії.

Дивися повний текст Wizz Air оголосив розпродаж квитків за 2 євро.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 19:52

Немає там таких квитків
mv21vm
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Модератори: Ірина_, Модератор

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