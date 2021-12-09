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Українці переплатять мільярди
гривень за газ: експерт...

Українці переплатять мільярди гривень за газ: експерт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 20:35

Українці переплатять мільярди гривень за газ: експерт...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, пише UBR.

Дивися повний текст Українці переплатять мільярди гривень за газ: експерт озвучив цифри.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 20:36

Разбудите х-перда и передайте, что 9 декабря НКРЕКП позаботилась о последней надежде и их тариф составит 7,96. Соответственно, переплата составит ноль целых х*й десятых
summacut
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