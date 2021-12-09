Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, пише UBR.
Дивися повний текст Українці переплатять мільярди гривень за газ: експерт озвучив цифри.
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Додано: Суб 11 гру, 2021 20:35
Українці переплатять мільярди гривень за газ: експерт...
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Дивися повний текст Українці переплатять мільярди гривень за газ: експерт озвучив цифри.
Додано: Суб 11 гру, 2021 20:36
Разбудите х-перда и передайте, что 9 декабря НКРЕКП позаботилась о последней надежде и их тариф составит 7,96. Соответственно, переплата составит ноль целых х*й десятых
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