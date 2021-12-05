Із відкриттям ринку землі сільськогосподарську землю можна продати.
Дивися повний текст Як власнику продати землю, якщо вона в оренді (інфографіка).
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Додано: Нед 12 гру, 2021 12:24
Як власнику продати землю, якщо вона в оренді (інфографіка)
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Дивися повний текст Як власнику продати землю, якщо вона в оренді (інфографіка).
Додано: Нед 12 гру, 2021 12:24
не совсем понятно,получается можно продать землю даже если еще не закончился период договора аренды?
Додано: Нед 12 гру, 2021 15:28
kupyansk, что ж тут не понятного, если вся статья о том, как такая продажа протекает? И что в этом шокирующего?
Додано: Нед 12 гру, 2021 16:32
moveton я про шок не пишу,я спрашиваю о том,можно ли продать если земля в аренде.
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