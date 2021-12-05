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Як власнику продати землю, якщо
вона в оренді (інфографіка)

Як власнику продати землю, якщо вона в оренді (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 12:24

Як власнику продати землю, якщо вона в оренді (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Із відкриттям ринку землі сільськогосподарську землю можна продати.

Дивися повний текст Як власнику продати землю, якщо вона в оренді (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 12:24

не совсем понятно,получается можно продать землю даже если еще не закончился период договора аренды?
kupyansk
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 15:28

kupyansk, что ж тут не понятного, если вся статья о том, как такая продажа протекает? И что в этом шокирующего?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:32

moveton я про шок не пишу,я спрашиваю о том,можно ли продать если земля в аренде.
kupyansk
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 21:18

уточняйте что договор аренды везде уже заключен на 49 лет;)
nekefer
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